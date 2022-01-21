Президент Швейцарии заявил о готовности принять новый саммит Россия-США

Швейцария готова принять у себя новый саммит Россия-США для поиска решений на благо мира и стабильности, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, который также занимает должность МИД страны.

Швейцария готова принять у себя новый саммит Россия-США для поиска решений на благо мира и стабильности, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, который также занимает должность МИД страны.

Как передает Report, Кассис в пятницу провел встречи по отдельности с главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеным по итогам их переговоров в Женеве.

"Да, Швейцария всегда готова принять у себя диалог между двумя державами для поиска решений на благо мира и стабильности", - сказал он.