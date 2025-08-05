Президент Швейцарии вылетела в Вашингтон для обсуждения резкого повышения пошлин

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с делегацией высокопоставленных лиц прибыла в Вашингтон с экстренным визитом из-за резкого повышения США пошлин на швейцарский экспорт.
Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, они намереваются заключить соглашение с администрацией Дональда Трампа во избежание повышения пошлин на экспорт швейцарских товаров в США до 39%, которое вступит в силу в четверг.
Это более чем в два с половиной раза превышает ставку для стран Европейского союза и почти в четыре раза - для экспорта из Великобритании.
Особую обеспокоенность выразили представители ключевых отраслей, включая производителей часов и шоколада, для которых американский рынок является одним из важнейших.