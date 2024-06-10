Президент Швейцарии: В конференции по Украине примут участие 90 государств

В мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке примут участие по меньшей мере 90 государств.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции в Берне.
"На данный момент зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина - с других континентов. Столь широкое участие свидетельствует о том, что инициативу Швейцарии ценят", - сказала она.
Амхерд также отметила, что на предстоящей конференции будут усилены меры безопасности, всего мобилизованы до 4000 военных.