Президент Швейцарии: В конференции по Украине примут участие 90 государств

В мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке примут участие по меньшей мере 90 государств.

В мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке примут участие по меньшей мере 90 государств.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции в Берне.

"На данный момент зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина - с других континентов. Столь широкое участие свидетельствует о том, что инициативу Швейцарии ценят", - сказала она.

Амхерд также отметила, что на предстоящей конференции будут усилены меры безопасности, всего мобилизованы до 4000 военных.