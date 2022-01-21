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Президент Швейцарии провел встречу с Лавровым

Президент Швейцарии провел встречу с Лавровым Президент Швейцарии и одновременно глава МИД страны Иньяцио Кассис провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Другие страны
21 января 2022 г. 18:14
Президент Швейцарии провел встречу с Лавровым

Президент Швейцарии и одновременно глава МИД страны Иньяцио Кассис провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Кассис сообщил в Twitter.

В ходе разговора была подчеркнута важность инклюзивного диалога для достижения безопасности в Европе.

"После Берлина Женева: двусторонняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Европейскую безопасность необходимо достигать при помощи инклюзивного диалога. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ", - написал Кассиc.

В Женеве 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.

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