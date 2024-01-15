Президент Швейцарии: Киев попросил организовать мирную конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд.

Сообщается, что в Берне положительно отреагировали на эту просьбу.

"Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию", - сказала Амхерд, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой, посетившим Берн с визитом.

Она отметила, что детали, касающиеся организации конференции, будут "глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным".