Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля.

Как передает Report, об этом со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену сообщил ланкийский новостной портал Newswire .

По этим данным, Раджапакса проинформировал спикера о своем соответствующем решении.

Также портал отметил, что спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена направил официальное письменное извещение президенту страны Готабае Раджапаксе об итогах встречи лидеров всех политических партий, на которой они решили, что глава государства должен уйти в отставку.