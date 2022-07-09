Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля.
Как передает Report, об этом со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену сообщил ланкийский новостной портал
По этим данным, Раджапакса проинформировал спикера о своем соответствующем решении.
Также портал отметил, что спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена направил официальное письменное извещение президенту страны Готабае Раджапаксе об итогах встречи лидеров всех политических партий, на которой они решили, что глава государства должен уйти в отставку.