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Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля.
Другие страны
9 июля 2022 г. 21:42
Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля.

Как передает Report, об этом со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену сообщил ланкийский новостной портал Newswire.

По этим данным, Раджапакса проинформировал спикера о своем соответствующем решении.

Также портал отметил, что спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена направил официальное письменное извещение президенту страны Готабае Раджапаксе об итогах встречи лидеров всех политических партий, на которой они решили, что глава государства должен уйти в отставку.

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lankada prezident iyulun 13-də istefa verəcək

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