Президент Шри-Ланки: Теракты могли быть спланированы за рубежом

Теракты, которые произошли в Шри-Ланка в пасхальное воскресенье, могли быть спланированы из-за рубежа.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент страны Майтрипала Сирисена.

"Вполне вероятно, что террористы контактировали с людьми из-за рубежа, которые помогали им", - заявил М.Сирисена.

По его словам, ИГ запустила "новую стратегию", согласно которой её целью становятся небольшие государства. Президент страны призвал главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади оставить его страну в покое.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть - в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой - в Дехивале на западе острова, восьмой - в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.