Президент Шри-Ланки принял отставку премьера

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку премьер-министра Махинды Раджапаксы.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку премьер-министра Махинды Раджапаксы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила ланкийская газета Daily Mirror.

По ее данным, соответствующее уведомление опубликовано секретариатом главы островного государства.

Махинда Раджапакса (старший брат президента) подал заявление об отставке в понедельник, о чем он сам сообщил в Twitter. "В то время как эмоции на Шри-Ланке накаляются, я призываю нашу широкую общественность проявлять сдержанность и помнить, что насилие порождает только насилие. Экономический кризис, в котором мы находимся, нуждается в решении, которое эта администрация стремится найти", - написал также премьер.

Отметим, что на острове сохраняется напряженная обстановка. Действие комендантского часа продлено до утра среды, 11 мая.