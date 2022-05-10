Президент Шри-Ланки принял отставку премьера

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку премьер-министра Махинды Раджапаксы.
По ее данным, соответствующее уведомление опубликовано секретариатом главы островного государства.
Махинда Раджапакса (старший брат президента) подал заявление об отставке в понедельник, о чем он сам сообщил в Twitter. "В то время как эмоции на Шри-Ланке накаляются, я призываю нашу широкую общественность проявлять сдержанность и помнить, что насилие порождает только насилие. Экономический кризис, в котором мы находимся, нуждается в решении, которое эта администрация стремится найти", - написал также премьер.
Отметим, что на острове сохраняется напряженная обстановка. Действие комендантского часа продлено до утра среды, 11 мая.