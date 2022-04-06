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Президент Шри-Ланки отменил указ о чрезвычайном положении

Президент Шри-Ланки отменил указ о чрезвычайном положении Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса во вторник отменил указ о чрезвычайном положении в стране.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 06:53
Президент Шри-Ланки отменил указ о чрезвычайном положении

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса во вторник отменил указ о чрезвычайном положении в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, Раджапакса аннулировал выпущенный 1 апреля указ о введении чрезвычайного положения в стране. Решение главы государства "вступает в силу 5 апреля 2022 года в соответствии с вышеуказанным постановлением".

Напомним, что правительственный кризис в Шри-Ланке возник 3 апреля, когда кабмин в полном составе подал в отставку на фоне масштабных протестов в стране из-за ухудшения экономического положения. 26 министров заявили о своей отставке вскоре после того, как президент объявил о введении чрезвычайного положения в Шри-Ланке "в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества". Из-за массовых протестов против введения ЧП и нарушений режима в стране арестованы более 600 человек.

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lanka Prezidenti fövqəladə vəziyyəti ləğv edib

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