Президент Шри-Ланки: Движение неприсоединения должно стать влиятельным блоком

Движение неприсоединения должно заново обрести себя, стать влиятельным блоком, который будет отстаивать интересы глобального Юга в меняющемся мире.

Движение неприсоединения должно заново обрести себя, стать влиятельным блоком, который будет отстаивать интересы глобального Юга в меняющемся мире.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, выступая на 19-м саммите Движения неприсоединения в столице Уганды Кампале.

"Опыт показывает нам, что для достижения успеха нам необходимо сильное и единое Движение неприсоединения, которое будет способствовать созданию лучшего мира для всех. Для этого нам придется заново изобрести себя", - сказал он.

По словам Викрамасингхе, Движение неприсоединения больше не представляет собой группу слабых государств, так как некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки продемонстрировали хорошие темпы экономического развития.