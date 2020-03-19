​Президент Сербии заявил о полном закрытии границ из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич заявил о полном закрытии государственных границ республики на въезд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на специальной пресс-конференции в четверг.

"С завтрашнего дня закрываются все пограничные переходы для авиа-, авто- и железнодорожного транспорта. Исключение составляют грузовые автомобили".

Также Сербия с полудня 20 марта прекращает междугородное автобусное и железнодорожное сообщение и ужесточает комендантский час. "Вводится мера полного прекращения междугородного автобусного и железнодорожного сообщения с 12 часов 20 марта. Мы также с завтрашнего дня ужесточим комендантский час, он будет не с 20:00 до 5 утра, а больше, об этом сообщим позднее", - заявил сербский лидер.