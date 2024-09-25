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Президент Сербии заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы

Президент Сербии заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы Президент Сербии Александар Вучич обратился к мировым лидерам с предупреждением, что мир находится на пороге ядерной катастрофы.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 05:14
Президент Сербии заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы

Президент Сербии Александар Вучич обратился к мировым лидерам с предупреждением, что мир находится на пороге ядерной катастрофы.

Как передает Report, об этом сербский лидер заявил, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на 79-й сессии.

"Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на пороге ядерной катастрофы и ядерного Холокоста", - заявил Вучич, добавив, что "мы живем в мире, в котором никто никого не слушает".

"Нам необходимо выстраивать диалог, даже когда нет согласия, необходимо восстановить подорванный авторитет ООН. Следует прекратить практику двойных стандартов", - подчеркнул он.

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