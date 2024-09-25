Президент Сербии заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы

Президент Сербии Александар Вучич обратился к мировым лидерам с предупреждением, что мир находится на пороге ядерной катастрофы.

Президент Сербии Александар Вучич обратился к мировым лидерам с предупреждением, что мир находится на пороге ядерной катастрофы.

Как передает Report , об этом сербский лидер заявил, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на 79-й сессии.

"Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на пороге ядерной катастрофы и ядерного Холокоста", - заявил Вучич, добавив, что "мы живем в мире, в котором никто никого не слушает".

"Нам необходимо выстраивать диалог, даже когда нет согласия, необходимо восстановить подорванный авторитет ООН. Следует прекратить практику двойных стандартов", - подчеркнул он.