Президент Сербии заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы

Президент Сербии Александар Вучич обратился к мировым лидерам с предупреждением, что мир находится на пороге ядерной катастрофы.
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"Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на пороге ядерной катастрофы и ядерного Холокоста", - заявил Вучич, добавив, что "мы живем в мире, в котором никто никого не слушает".
"Нам необходимо выстраивать диалог, даже когда нет согласия, необходимо восстановить подорванный авторитет ООН. Следует прекратить практику двойных стандартов", - подчеркнул он.