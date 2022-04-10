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Президент Сербии: Я попросил у Эрдогана БЛА "Байрактар" и получил согласие

Президент Сербии: Я попросил у Эрдогана БЛА "Байрактар" и получил согласие Сербия намерена приобрести у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Байрактар".
Другие страны
10 апреля 2022 г. 00:21
Президент Сербии: Я попросил у Эрдогана БЛА Байрактар и получил согласие

Сербия намерена приобрести у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Байрактар".

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по результатам учений "Огненный щит".

"Мы будем усиливать свою вертолетную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с лидером Турции Реджепом Эрдоганом два дня назад "Байрактары" и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить их", - сказал президент.

Турция в последние годы наладила производство боевых БЛА не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и для экспорта. На данный момент уже шесть государств имеют на вооружении БЛА "Байрактар": Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Карабахе, Сирии и Ливии и Украине.

Учения сербской армии "Огненный щит" завершились в субботу на полигоне "Пасулянске-Ливаде". В маневрах приняли участие свыше 1 тыс. человек, включая подразделения сухопутных войск, авиации и ПВО, 72-й бригады спецназа и 63-й десантной бригады.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti: “Ərdoğandan “Bayraktar” PUA-ları istədim və razılıq aldım”

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