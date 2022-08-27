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Президент Сербии выдвинул кандидатом на пост премьера Ану Брнабич

Президент Сербии выдвинул кандидатом на пост премьера Ану Брнабич Президент Сербии Александр Вучич в субботу предложил депутатам скупщины (парламента страны) утвердить на посту главы нового правительства Ану Брнабич.
Другие страны
27 августа 2022 г. 13:40
Президент Сербии выдвинул кандидатом на пост премьера Ану Брнабич

Президент Сербии Александр Вучич в субботу предложил депутатам скупщины (парламента страны) утвердить на посту главы нового правительства Ану Брнабич.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Брнабич ранее два срока подряд уже возглавляла кабинет министров.

"В соответствии с конституцией Сербии, и выслушав мнения партнеров по коалиции, я принял решение выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Ану Брнабич", - сказал он в телеобращении.

При этом Вучич отметил, что "это решение было сложным". По его словам, опыт Брнабич необходим в нынешних сложных условиях, особенно в преддверии приближающихся осени и зимы.

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