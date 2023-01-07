Президент Сербии Вучич сравнил себя с волком, который не выступает в цирке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ходил в цирк, но не увидел там ни волка, «ни Вучича».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ходил в цирк, но не увидел там ни волка, "ни Вучича".

Как передает Report, так он прокомментировал статью в немецком издании Die Zeit о том, что президента Сербии можно "приручить", пригрозив остановкой кандидатства страны в члены Евросоюза и прекращением финансовой поддержки.

"Я 15 лет назад водил свою дочь в цирк. И запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон. А самый сильный - тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни Вучича, ни волка", - сказал сербский лидер.

Он также назвал требования некоторых политиков ввести санкции против России и признать независимость Косово грубым вмешательство в политику Сербии.