О нас

Президент Сербии Вучич сравнил себя с волком, который не выступает в цирке

Президент Сербии Вучич сравнил себя с волком, который не выступает в цирке Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ходил в цирк, но не увидел там ни волка, «ни Вучича».
Другие страны
7 января 2023 г. 19:42
Президент Сербии Вучич сравнил себя с волком, который не выступает в цирке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ходил в цирк, но не увидел там ни волка, "ни Вучича".

Как передает Report, так он прокомментировал статью в немецком издании Die Zeit о том, что президента Сербии можно "приручить", пригрозив остановкой кандидатства страны в члены Евросоюза и прекращением финансовой поддержки.

"Я 15 лет назад водил свою дочь в цирк. И запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон. А самый сильный - тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни Вучича, ни волка", - сказал сербский лидер.

Он также назвал требования некоторых политиков ввести санкции против России и признать независимость Косово грубым вмешательство в политику Сербии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti özünü canavarla müqayisə edib

Экслюзивные новости

Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi