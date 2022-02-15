О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы Президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину (парламент) Сербии и назначил досрочные выборы на 3 апреля.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 21:46
Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину (парламент) Сербии и назначил досрочные выборы на 3 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ президент подписал в прямом эфире в ходе обращения к нации, которое транслировалось национальным телевидением страны.

"Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона "О президенте Сербии", по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины", - заявил Вучич и подписал соответствующий документ. "Я только что подписал документ о роспуске парламента, на основании Конституции Сербии, закона "О президенте Сербии" и закона "О народных депутатах" принимаю решение о назначении выборов народных депутатов. Назначаю выборы на 3 апреля 2022 года", - добавил сербский лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti parlamenti buraxıb

Экслюзивные новости

В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
14 февраля 2022 г. 12:22
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
14 февраля 2022 г. 11:32
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
14 февраля 2022 г. 10:52
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов
14 февраля 2022 г. 10:03
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi