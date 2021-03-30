Президент Сербии прокомментировал прослушку своих разговоров

Президент Сербии Александар Вучич считает незаконное прослушивание его разговоров и разговоров членов его семьи попыткой государственного переворота

Президент Сербии Александар Вучич считает незаконное прослушивание его разговоров и разговоров членов его семьи попыткой государственного переворота.

Как передает Report, об этом сам Вучич заявил 29 марта телеканалу TV Happy.

"Это была несомненная попытка госпереворота. Они не имели права прослушивать президента республики. Вероятно, расследование уже завершено", - заявил сербский лидер.

"Это частично правоохранительные органы, частично правительственные структуры, а частично иностранный фактор. Не забывайте про этот третий фактор", - сказал Вучич

В начале марта пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии сообщила, что факты незаконной прослушки президента были бесспорно доказаны в ходе следствия. Были допрошены десятки сотрудников МВД и один сотрудник Агентства информационной безопасности (спецслужба). В результате было задокументировано 1 572 факта прослушивания, прокурору переданы расшифровки разговоров и другие доказательства.

Ранее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Кроме того, глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.