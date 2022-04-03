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Президент Сербии проголосовал на выборах

Президент Сербии проголосовал на выборах Президент Сербии Александар Вучич принял участие в голосовании на президентских и внеочередных парламентских выборах, которые стартовали 3 апреля в Сербии.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 13:42
Президент Сербии проголосовал на выборах

Президент Сербии Александар Вучич принял участие в голосовании на президентских и внеочередных парламентских выборах, которые стартовали 3 апреля в Сербии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное телевидение страны.

Сообщается, что Вучич проголосовал на избирательном участке номер 140, расположенном в детском саду, в районе Нови-Белград. Перед голосованием президента участок посетили наблюдатели ОБСЕ. Сообщается также, что в голосовании уже приняли участие премьер Сербии Ана Брнабич и спикер парламента республики Ивица Дачич.

Избирательные участки закроются в 20:00 (22:00, бакинское время). Результаты выборов должны быть объявлены в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 7 апреля.

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