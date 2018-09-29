Президент Сербии привел армию в полную боеготовность

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Приказ уже передан начальнику Генштаба армии Сербии.

В полную боеготовность приведены также все специальные и особые подразделения МВД.

Отметим, что ранее около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края.