Президент Сербии посетит Турцию

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич посетит с двухдневным визитом Турцию.

Как передает Report со ссылкой на "Anadolu", об этом говорится в сообщении администрации главы Турецкого государства.

В рамках визита, намеченного на 6-7 мая, состоится первое заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Сербия.

Планируется обсудить пути расширения сотрудничества между двумя странами, затронуть региональную и международную повестку дня.