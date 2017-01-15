Президент Сербии обвинил Косово в провоцировании войны

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Сербии Томислав Николич обвинил косовских албанцев в "провоцировании войны" после остановки поезда из Белграда на маршруте к северу Косово 14 января.

Как передает Report, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Вчера (14 января - ред.) мы были на грани столкновения", - сказал Т.Николич.

Он заявил, что Сербия будет защищать "каждый дюйм своей территории", в том числе и своей бывшей провинции Косово, где, по его словам, этнические сербы находятся под угрозой со стороны косовских албанцев.

Отметим, как сообщает DW, Т.Николич заявил, что "если сербов будут убивать, мы направим армию".

Так, в субботу, 14 января Сербия решила остановить промо-поезд, следовавший из Белграда в город Митровице (север Косово) из-за сообщения о заминировании железнодорожного полотна в Косово.

Поезд, который Сербия купила у России, был окрашен в цвета сербского флага с изображениями церквей, монастырей и средневековых городов, а также надписью на 21 языке "Косово является сербским".

Отметим, Белград не признает Косово, бывшую автономию в составе Сербии, которая объявила независимость в 2008 году, независимым государством.