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Президент Сербии обратиться к нации в связи с отменой визита Лаврова

Президент Сербии обратиться к нации в связи с отменой визита Лаврова Президент Сербии Александар Вучич обратится к нации в понедельник в связи с отменой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград.
Другие страны
6 июня 2022 г. 02:42
Президент Сербии обратиться к нации в связи с отменой визита Лаврова

Президент Сербии Александар Вучич обратится к нации в понедельник в связи с отменой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное телевидение республики.

Отмечается, что президент Сербии выступит 6 июня с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 (21:30 – бакинское время) в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолета Лаврова.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава российского дипведомства посетит с визитом Сербию 6-7 июня, в ходе которого были запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским. По словам дипломата, предполагалось, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç Lavrovun Serbiyaya səfərinə imkan verilməməsi ilə bağlı xalqa müraciət edəcək

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