Президент Сербии обратился к нации

В своем обращении к гражданам страны сербский лидер отметил, что власти республики работают над снижением напряженности в Косово.

В своем обращении к гражданам страны сербский лидер отметил, что власти республики работают над снижением напряженности в Косово.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он также поблагодарил Москву за поддержку в ситуации с обострением напряженности в регионе.

Вучич отметил следующее:

мы завершили встречу в Генштабе, до этого генерал Мойсилович поговорил с командующим Миссии НАТО в Косово (KFOR), и разговор этот был корректным;

командующий KFOR должен приехать в Косовску-Митровицу и поговорить с лидером косовских сербов Ракичем;

я надеюсь, что завтра удастся с помощью диалога добиться компромиссных решений, которые приведут к ситуации, более способствующей сохранению мира;

благодарю сербов на севере Косово за сдержанность и смелость.