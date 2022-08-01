О нас

Президент Сербии обратился к нации

Президент Сербии обратился к нации В своем обращении к гражданам страны сербский лидер отметил, что власти республики работают над снижением напряженности в Косово.
Другие страны
1 августа 2022 г. 05:54
Президент Сербии обратился к нации

В своем обращении к гражданам страны сербский лидер отметил, что власти республики работают над снижением напряженности в Косово.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он также поблагодарил Москву за поддержку в ситуации с обострением напряженности в регионе.

Вучич отметил следующее:

мы завершили встречу в Генштабе, до этого генерал Мойсилович поговорил с командующим Миссии НАТО в Косово (KFOR), и разговор этот был корректным;

командующий KFOR должен приехать в Косовску-Митровицу и поговорить с лидером косовских сербов Ракичем;

я надеюсь, что завтра удастся с помощью диалога добиться компромиссных решений, которые приведут к ситуации, более способствующей сохранению мира;

благодарю сербов на севере Косово за сдержанность и смелость.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vuçiç Kosovadakı vəziyyətlə bağlı serblərə müraciət edib

Другие новости из категории

Азербайджан разрешил въезд гражданам Молдовы с просроченными паспортами
Азербайджан разрешил въезд гражданам Молдовы с "просроченными" паспортами
1 августа 2022 г. 06:21
Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября
Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября
1 августа 2022 г. 05:58
Власти Алжира заявили о готовности присоединиться к БРИКС
Власти Алжира заявили о готовности присоединиться к БРИКС
1 августа 2022 г. 05:19
Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косова
Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косова
1 августа 2022 г. 03:42
В Перу погибли 16 человек при падении фургона в пропасть
В Перу погибли 16 человек при падении фургона в пропасть
1 августа 2022 г. 03:14
Чавушоглу: Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово
Чавушоглу: Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово
1 августа 2022 г. 02:12
Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии
Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии
1 августа 2022 г. 01:20
Сербское население Косово строит баррикады
Сербское население Косово строит баррикады
31 июля 2022 г. 23:48
В порту Бейрута после пожара обрушились силосные башни
В порту Бейрута после пожара обрушились силосные башни
31 июля 2022 г. 20:22
Кувейт поднял возрастной ценз для военных с 28 до 30 лет
Кувейт поднял возрастной ценз для военных с 28 до 30 лет
31 июля 2022 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi