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Президент Сербии назвал два сценария развития конфликта в Украине

Президент Сербии назвал два сценария развития конфликта в Украине У Запада есть два сценария развития конфликта в Украине.
Другие страны
16 марта 2024 г. 20:29
Президент Сербии назвал два сценария развития конфликта в Украине

У Запада есть два сценария развития конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу B92.

"Либо Запад пойдет по пути полноценного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, которое будет означать огромное облегчение для мира", - заявил Вучич.

Он отметил, что от прямого конфликта РФ и Запада не выиграет никто, а последствия с точки зрения людских потерь могут оказаться даже серьезнее, чем во время Второй мировой войны.

Вучич при этом уверен, что такой конфликт затронет и Сербию, поэтому страна должна подготовиться к любому развитию ситуации. По его словам, в течение 100 дней будет ясно, какой сценарий выберет Запад.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya prezidenti: Qərbin Ukraynada münaqişənin inkişafı üçün iki ssenarisi var

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