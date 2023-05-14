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Президент Сербии анонсировал кадровые перестановки в правительстве

Президент Сербии анонсировал кадровые перестановки в правительстве Президент Сербии Александар Вучич анонсировал кадровые перестановки в правительстве, о которых он расскажет 26 мая на проправительственном митинге, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
14 мая 2023 г. 14:06
Президент Сербии анонсировал кадровые перестановки в правительстве

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал кадровые перестановки в правительстве, о которых он расскажет 26 мая на проправительственном митинге, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Через несколько дней я уже не буду во главе политической партии, и я жду 26 мая [митинг], чтобы объяснить все гражданам. <...> Мы можем пойти навстречу [протестующим] и сменить целое правительство, и назначить выборы, но нужно подождать 26 [мая]. Нет проблем, если вы за выборы, то 26 мая я оповещу людей, что мы идем на выборы, которые пройдут, самое позднее, в сентябре", - сказал Вучич в воскресенье журналистам.

Ранее в Белграде прошли два массовых митинга "Сербия против насилия". Протестующие требовали отставки министра просвещения Бранко Ружича, который уже подал в отставку 7 мая, министра внутренних дел страны Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александара Вулина. Кроме того, митингующие выступали за закрытие СМИ, в основном проправительственных, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие, требовали отнять право вещания у ряда телеканалов, а также выступали за смену руководства всех крупных каналов, в том числе Радио-телевидения Сербии.

Вучич призвал население принять участие в митинге 26 мая перед зданием парламента в поддержку правительства.

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