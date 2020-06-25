Президент Сенегала ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

Президент Сенегала Маки Салл, согласно рекомендациям медиков, решил уйти на двухнедельный карантин после контакта с человеком, у которого позже был обнаружен коронавирус. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главы государства.

Министр-советник по коммуникациям президента Сейду Гейе заявил, что после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус, глава государства также сдал тест на COVID-19, его результат оказался отрицательным."Однако, следуя рекомендациям медиков по этому вопросу, президент изолировался на две недели, начиная со среды, 24 июня", - говорится в заявлении Гейе, размещенном на официальном аккаунте канцелярии.31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.