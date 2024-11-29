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Президент Сенегала: Наличие военных баз Франции несовместимо с суверенитетом

Президент Сенегала: Наличие военных баз Франции несовместимо с суверенитетом Понятие суверенитета страны несовместимо с наличием военных баз Франции на территории Сенегала.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 08:48
Президент Сенегала: Наличие военных баз Франции несовместимо с суверенитетом

Понятие суверенитета страны несовместимо с наличием военных баз Франции на территории Сенегала.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом заявил президент страны Бассиру Диомай Фай.

"Сенегал - это независимая, суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствие военных баз", - заявил Фай, имея в виду военные базы Франции.

Он привел в пример хорошие и конструктивные отношения между Сенегалом, Соединенными Штатами, Турцией, Китаем и Саудовской Аравией, а затем указал, что эти страны не имеют военных баз в Сенегале.

Также Фай заявил, что Сенегал имеет право на официальные извинения от Франции за военные преступления против сенегальских военнослужащих французской армии, совершенные 80 лет назад. Сенегал является бывшей французской колонией.

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