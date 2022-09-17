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Президент Сенегала назначил нового главу правительства

Президент Сенегала назначил нового главу правительства Президент Сенегала Маки Саль своим указом назначил в субботу на пост премьер-министра страны Амаду Ба.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 17:51

Президент Сенегала Маки Саль своим указом назначил в субботу на пост премьер-министра страны Амаду Ба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство печати Сенегала.

Ба имеет большой опыт работы в правительстве на различных постах. Так, с осени 2013 года по весну 2019 Ба занимал должность министра финансов и экономики Сенегала, а с весны 2019 по ноябрь 2021 - министра иностранных дел.

Решением парламента пост премьера был ликвидирован в Сенегале весной 2019 года, но восстановлен в декабре 2021 года. Однако с тех пор он оставался вакантным.

Минувшим летом в ходе кампании по выборам в парламент Маки Саль заявил, что в случае победы провластной коалиции "Бенно бокк йакаар" ("Объединение за перемены") он назначит главу правительства. Коалиция набрала наибольшее число депутатских мест, однако не смогла заполучить в однопалатном парламенте абсолютное большинство.

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