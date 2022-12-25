Президент Сальвадора привлек 1,1 тыс. силовиков для борьбы со столичными бандами

Президент Сальвадора Найиб Букеле направил в один из неблагополучных районов столицы страны 1,1 тыс. силовиков для борьбы с уличными бандами.
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"С сегодняшнего утра район Тутуничапа в Сан-Сальвадоре полностью оцеплен, - говорится в записи. - Более 1 тыс. солдат и 130 сотрудников полиции будут вытаскивать преступников, остающихся в этой общине, печально известной в связях с наркоторговлей".
Н. Букеле подчеркнул, что законопослушным гражданам нечего бояться, они могут продолжать вести обычную жизнь.
В начале декабря по решению президента 8,5 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов были направлены в Сойяпанго, неблагополучный пригород столицы, для наведения порядка в сфере безопасности.