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Президент Сальвадора попросил ввести режим ЧП в стране из-за роста числа убийств

Президент Сальвадора попросил ввести режим ЧП в стране из-за роста числа убийств Президент Сальвадора Найиб Букеле в субботу обратился к Законодательной ассамблее (однопалатному парламенту) с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на территории страны из-за роста числа убийств в связи с действием преступных группировок.
Другие страны
27 марта 2022 г. 10:21
Президент Сальвадора попросил ввести режим ЧП в стране из-за роста числа убийств

Президент Сальвадора Найиб Букеле в субботу обратился к Законодательной ассамблее (однопалатному парламенту) с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на территории страны из-за роста числа убийств в связи с действием преступных группировок.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я прошу Законодательную ассамблею сегодня поддержать указ о режиме чрезвычайного положения в соответствии со статьей 29 конституции республики", - написал глава государства в Twitter. По данным местной газеты La Prensa Gráfica, в субботу в Сальвадоре было зарегистрировано 57 убийств, что является самым высоким дневным показателем за последние 20 лет.

Конституция Сальвадора в случае "войны, вторжения на территорию, восстания, мятежа, катастрофы, эпидемии, другого масштабного бедствия или серьезного нарушения общественного порядка" предусматривает возможность приостановки или ограничения действия свободы собраний, свободы въезда и выезда из страны, неприкосновенности корреспонденции, запрета на вмешательство в работу телекоммуникаций без решения суда.

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Версия на азербайджанском языке Salvador Prezidenti ölkədə fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsini istəyib
Версия на английском языке President of El Salvador seeks emergency powers over spike in gang killings

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