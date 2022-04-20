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Президент Румынии выступил за скорейшее создание в стране боевой группы НАТО

Президент Румынии выступил за скорейшее создание в стране боевой группы НАТО Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил в ходе прошедших в формате видеоконференции переговоров лидеров западных стран по ситуации на Украине за скорейшее формирование в стране боевой группы НАТО.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 07:26
Президент Румынии выступил за скорейшее создание в стране боевой группы НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил в ходе прошедших в формате видеоконференции переговоров лидеров западных стран по ситуации на Украине за скорейшее формирование в стране боевой группы НАТО.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении для печати, распространенном администрацией президента по итогам переговоров.

"Президент Клаус Йоханнис указал на значительное воздействие нынешнего кризиса на ситуацию безопасности на восточном фланге альянса, особенно на Черном море, - отмечается в сообщении. - Он подчеркнул важность быстрой реализации решений чрезвычайного саммита НАТО 24 марта 2022 года, в особенности ускоренного создания боевой группы в Румынии, как первого шага на пути к сбалансированию и консолидации долгосрочного присутствия НАТО на восточном фланге".

В них также приняли участие президенты США Джозеф Байден, Франции Эмманюэль Макрон, Польши Анджей Дуда, премьеры Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

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