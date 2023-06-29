Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране

Постоянное присутствие американских солдат на территории Румынии позволит укрепить сферу безопасности.

Постоянное присутствие американских солдат на территории Румынии позволит укрепить сферу безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии", - сказал он.

Он отметил, что президент США Джо Байден ранее выразил намерение "защищать каждый дюйм территории союзников". Йоханнис видит подтверждение этих слов в виде тысячи американских солдат, которые находятся на сегодняшний день в Румынии, внося вклад "в обеспечение безопасности евроатлантического пространства".