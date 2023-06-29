О нас

Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране

Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране Постоянное присутствие американских солдат на территории Румынии позволит укрепить сферу безопасности.
Другие страны
29 июня 2023 г. 14:02
Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране

Постоянное присутствие американских солдат на территории Румынии позволит укрепить сферу безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии", - сказал он.

Он отметил, что президент США Джо Байден ранее выразил намерение "защищать каждый дюйм территории союзников". Йоханнис видит подтверждение этих слов в виде тысячи американских солдат, которые находятся на сегодняшний день в Румынии, внося вклад "в обеспечение безопасности евроатлантического пространства".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
22 июня 2023 г. 14:40
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
22 июня 2023 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi