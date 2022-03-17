Президент Румынии попросит НАТО усилить присутствие в своей стране

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что будет настаивать на наращивании сил НАТО в своей стране на внеочередном саммите Североатлантического альянса в Брюсселе на следующей неделе.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что будет настаивать на наращивании сил НАТО в своей стране на внеочередном саммите Североатлантического альянса в Брюсселе на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал К.Йоханнис журналистам в ходе брифинга после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в среду.

"Черноморский регион должен быть также хорошо защищен и усилен, как и северный фланг (НАТО) в Балтии. Мы по-прежнему будем просить разместить на своей территории дополнительные силы альянса, чтобы соответствовать доктрине НАТО. Она говорит, что (военное) присутствие должно гарантировать сдерживание", - сказал Йоханнис.

"Мы никого не хотим атаковать, мы не хотим воевать, но мы не хотим быть уязвимыми. Об этом я буду говорить на внеочередном саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Брюсселе", - отметил он, комментируя ситуацию на Украине.

Отметим, что Йоханнис посетил Кишинев с рабочим визитом. У него запланированы встречи с первыми лицами республики. В рамках переговоров глава Румынии заверил в поддержке власти Молдовы, которые столкнулись с большим потоком беженцев с Украины.