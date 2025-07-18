Президент Румынии: Поддерживаю идею объединения с Молдовой

Президент Румынии Никушор Дан заявил о личной поддержке объединения с Молдовой.

Президент Румынии Никушор Дан заявил о личной поддержке объединения с Молдовой.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Лично я желаю объединения с Молдовой, но полностью уважаю волю граждан соседней республики", - отметил он.

По его словам, в настоящее время около 35% граждан Молдовы поддерживают идею объединения двух стран.

"Пока значительная часть населения соседней страны поддерживает нынешнюю форму государства, Румыния не предпримет никаких шагов. Около миллиона жителей Молдовы имеют также румынское гражданство. Мы будем поддерживать их на различных уровнях", - заявил румынский лидер.

Дан совершает 18 июля официальный визит в Германию по приглашению ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера.