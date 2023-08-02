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Президент Румынии отреагировал на удары РФ по портам на Дунае

Президент Румынии отреагировал на удары РФ по портам на Дунае Этой ночью россияне нанесли удар дронами "Шахед-136" по портовой инфраструктуре на юге Одесской области, в нескольких километрах от румынской границы.
Другие страны
2 августа 2023 г. 20:59
Президент Румынии отреагировал на удары РФ по портам на Дунае

Этой ночью россияне нанесли удар дронами "Шахед-136" по портовой инфраструктуре на юге Одесской области, в нескольких километрах от румынской границы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, комментируя удары РФ, заявил, что такие атаки – неприемлемы.

"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, неподалеку от Румынии, являются неприемлемыми. Это военные преступления, и они оказывают значительное влияние на способность Украины передавать свои продукты питания тем в мире, кто нуждается в помощи", – написал он.

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