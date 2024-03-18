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Президент Румынии одобрил транзит финского оборудования в Украину и обучение военных

Президент Румынии одобрил транзит финского оборудования в Украину и обучение военных Руководство парламента Румынии приняло к сведению письмо президента Клауса Йоханниса, в котором он информирует, что одобрил транзит по национальной территории оборудования и имущества, которые Финляндия передала Украине, а также обучение примерно 50 украи
Другие страны
18 марта 2024 г. 20:57
Президент Румынии одобрил транзит финского оборудования в Украину и обучение военных

Руководство парламента Румынии приняло к сведению письмо президента Клауса Йоханниса, в котором он информирует, что одобрил транзит по национальной территории оборудования и имущества, которые Финляндия передала Украине, а также обучение примерно 50 украинских военных.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpres.

"В соответствии с положениями Конституции Румынии <...>, по предложению премьер-министра Румынии после консультации с Верховным советом обороны страны я одобрил транзит оборудования и имущества, которые Финляндия передала Украине, и обучение около 50 украинских военнослужащих с целью ознакомления, использования и обслуживания переданного оборудования", - цитирует агентство письмо президента.

Необходимые финансовые фонды будут обеспечены из бюджета Минобороны, отмечается в документе. Письмо будет передано комиссиям по обороне Сената и палаты депутатов, затем включено в повестку дня пленарного заседания парламента.

По данным финского Минобороны, с февраля 2022 года Финляндия поставила Киеву 22 пакета военной помощи, общей стоимостью около €1,8 млрд. Из оперативных соображений и в целях безопасности транспорта конкретное содержание, способ доставки и сроки оказания помощи не разглашаются.

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