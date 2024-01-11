Президент Румынии может стать кандидатом на пост главы Евросовета

Президент Румынии Клаус Йоханнис намерен бороться за пост главы Евросовета в связи с тем, что действующий председатель Шарль Мишель в июне уйдет в отставку.

Президент Румынии Клаус Йоханнис намерен бороться за пост главы Евросовета в связи с тем, что действующий председатель Шарль Мишель в июне уйдет в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники отмечают, что президентские полномочия Йоханниса истекают в конце 2024 года, он не планирует выдвигаться на второй срок. Однако его шансы стать главой Евросовета могут уменьшиться в том случае, если председателем Еврокомиссии останется Урсула фон дер Ляйен, поскольку они представляют одну и ту же Европейскую народную партию.

Ранее газета Politico сообщила, что досрочный уход Мишеля с поста главы Евросовета для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП) может отдать председательство в этой структуре венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, так как Венгрия будет возглавлять Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря. В качестве кандидатов на пост главы Евросовета рассматриваются бывший премьер Италии Марио Драги и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Мишель 6 января подтвердил бельгийским СМИ, что возглавит список от своей либеральной франкоязычной бельгийской партии "Реформаторское движение" на выборах в Европарламент.