Президент Румынии Клаус Йоханнис ушел в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис ушел в отставку и передал полномочия врио главы государства Илие Боложану.

Президент Румынии Клаус Йоханнис ушел в отставку и передал полномочия врио главы государства Илие Боложану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония прошла в парке бухарестского дворца Котрочень - резиденции главы румынского государства.

Йоханнис встретил прибывшего в резиденцию Боложана на ступенях дворца, и около четверти часа они беседовали внутри. После этого Йоханнис вышел из дворца, приветствовал выстроившихся в парке военнослужащих, персонал администрации и журналистов, после чего уехал на машине с государственным флагом.

Йоханнис, который занимал пост президента Румынии с 2014 года (два мандата), сообщил 10 февраля о своей отставке, "чтобы избавить Румынию и румынских граждан от кризиса".

Боложан, который уже отказался от должности спикера верхней палаты парламента и лидера Национал-либеральной партии, будет исполнять обязанности президента до избрания нового главы государства, выборы которого назначена на 4 мая и 18 мая (второй тур при необходимости).

Румыния погрузилась в политический кризис после того, как в ноябре 2024 года в первом туре президентских выборов победил крайне правый популист, критик НАТО и поддержки Украины Кэлин Джорджеску. В декабре Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования, после чего было принято решение о проведении повторных выборов в мае.

Суд отменил итоги первого тура из-за обвинений во вмешательстве в избирательный процесс со стороны России. По данным властей, популярность Джорджеску резко возросла в результате незаконной агитационной кампании в TikTok. В связи с этим расследование начала Еврокомиссия.



