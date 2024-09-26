Президент Румынии и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку

Президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нью-Йорке обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нью-Йорке обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказано в сообщении правительства Армении.

Встреча состоялась в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Собеседники также обсудили вопрос разблокирования коммуникаций в регионе.

Они затронули вопрос взаимодействия Армения-Европейский союз, а также подчеркнули важность дальнейшего развития армяно-румынских отношений.