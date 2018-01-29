Президент Руанды Поль Кагаме стал председателем Африканского союза

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Руанды Поль Кагаме стал новым председателем Африканского союза (АС).

Как передает Report, об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС Эбба Калондо, официальный представитель председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата.

"Президент Кагаме заступил на должность председателя АС, сменив президента Гвинеи Альфа Конде", - сказала она. По словам Калондо, председательство Кагаме в Афросоюзе будет длиться 1 год.

В Аддис-Абебе 28 января открылась 30-я встреча глав государств и правительств стран-членов АС.

АС - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.