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    Президент России уволил десять генералов в ряде силовых структур

    В частности, президент освободил от должности главу чеченского управления Следственного комитета Сергея Девятова

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин уволил с военной службы десять генералов различных силовых ведомств, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В частности, президент освободил от должности главу чеченского управления Следственного комитета Сергея Девятова, замруководителя московского главка СК Алексея Зязева и руководителя аппарата МЧС Роберта Киреева.

    Путин также назначил нового замначальника антикоррупционного главка МВД, им стал полковник Владислав Горкавцев.

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