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Президент России ратифицировал Конвенцию о статусе Каспия

Президент России ратифицировал Конвенцию о статусе Каспия
© РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа 2018 года.

Как передает Report, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств.

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