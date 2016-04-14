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    Президент России ответил на вопрос о Панамских офшорах

    Путин: Создатели панамских документов попали пальцем в небо

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Авторы расследования о "панамском архиве"  попали пальцем в небо". Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы  во время прямой линии.

    "У нас в России можно представить себе взятку борзыми щенками, но скрипками и виолончелями - такого я не помню", - добавил президент России.

    По словам президента, ему иногда кажется, что эти публикации готовили не журналисты, а юристы, поскольку в распространенных материалах не содержится никаких прямых обвинений в чей-либо адрес.

    Ранее Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о панамских офшорах,  якобы принадлежащих людям из близкого окружения Владимира Путина. Речь прежде всего идет о друге детства президента России музыканте-виртуозе Сергее Ролдугине и акционере банка «Россия» Юрии Ковальчуке.

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