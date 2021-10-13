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Президент РФ призвал спецслужбы СНГ отстаивать экономические интересы своих стран

Президент РФ призвал спецслужбы СНГ отстаивать экономические интересы своих стран Спецслужбы стран СНГ должны отстаивать экономические интересы своих государств с учетом того, что конкурентные преимущества воспринимаются неоднозначно.
Другие страны
13 октября 2021 г. 21:42
Президент РФ призвал спецслужбы СНГ отстаивать экономические интересы своих стран
Владимир Путин

Спецслужбы стран СНГ должны отстаивать экономические интересы своих государств с учетом того, что конкурентные преимущества воспринимаются неоднозначно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

"Растут объемы и интенсивность торговых, инвестиционных, финансовых, транспортных потоков, и мы должны понимать, что такая созидательная работа использования нами конкурентных преимуществ, объединения потенциала для решения общих задач вызывает далеко неоднозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку. Поэтому ваши спецслужбы должны, как и прежде, вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества, сообща работать над укреплением конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития", - сказал он.

По его словам, все последние годы информационное пространство динамично развивается, открывает новые возможности для предпринимательства, получения образования, общения.

"Вместе с тем цифровые технологии все чаще используются для преступных действий - от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы. Вся эта незаконная криминальная деятельность требует особого внимания со стороны ваших ведомств", - добавил президент РФ.

Российский лидер отметил, что надо повышать и квалификацию сотрудников органов безопасности.

Напомним, что в среду состоялось заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности. В мероприятии в онлайн-формате принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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