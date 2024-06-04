Президент РФ назначил Шойгу координатором работы оборонно-промышленного комплекса

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Поскольку вопросы такие разноплановые - нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники - здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", - отметил он.