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Президент РФ назначил Шойгу координатором работы оборонно-промышленного комплекса

Президент РФ назначил Шойгу координатором работы оборонно-промышленного комплекса Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Другие страны
4 июня 2024 г. 22:25
Президент РФ назначил Шойгу координатором работы оборонно-промышленного комплекса

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Поскольку вопросы такие разноплановые - нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники - здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", - отметил он.

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