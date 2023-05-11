Президент Республики Сербской посетит Москву 23 мая

Президент Республики Сербской Милорад Додик посетит Москву 23 мая, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Республики Сербской Милорад Додик посетит Москву 23 мая, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Додик рассказал в интервью телеканалу РТРС.

Лидер боснийских сербов отметил, что обсудит с президентом РФ "мир в будущем". "Чтобы мы могли приспособиться ко всему этому, потому что очевидно, что мир больше не такой, как 10 лет назад", - пояснил Додик.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская будет развивать сотрудничество с Россией, Китаем и США, продолжать свой путь в Европейский союз, при этом не вступая в НАТО. Такая позиция Додика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в НАТО вызывают огромное раздражение на Западе. Ранее против него были введены санкции США и Великобритании.