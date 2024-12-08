Президент Республики Сербской Милорад Додик госпитализирован

Президент Республики Сербской Милорад Додик госпитализирован.

Президент Республики Сербской Милорад Додик госпитализирован.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия лидера боснийских сербов.

"Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня, 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде, после чего госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке", - сообщает канцелярия М.Додик.

Подробности состояния здоровья Додика и характер предстоящих медицинских процедур пока не разглашаются. Предварительные меры и диагностика были проведены в одной из клиник Белграда.