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Президент Республики Корея встретится с директором Национальной разведки США

Президент Республики Корея встретится с директором Национальной разведки США Президент Республики Корея Юн Сок Ёль встретится в пятницу с директором Национальной разведки США Эврил Хейнс, как предполагается, они могут обсудить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, а также возможность поставок южнокорейс
Другие страны
28 июня 2024 г. 09:12
Президент Республики Корея встретится с директором Национальной разведки США

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль встретится в пятницу с директором Национальной разведки США Эврил Хейнс, как предполагается, они могут обсудить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, а также возможность поставок южнокорейского оружия в Украину.

Как пере6дает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

В свою очередь газета Chosun Ilbo со ссылкой на источники информировала, что встреча будет закрыта для прессы и что брифинга по ее итогам не планируется. Беседу планируют провести в офисе южнокорейского президента в Сеуле.

19 июня в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который подразумевает незамедлительное оказание военной помощи в случае оборонительной войны. 20 июня высокопоставленный сотрудник администрации президента Республики Корея заявил, что южнокорейская сторона может пересмотреть вопрос о прямых поставках оружия в Украину.

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Версия на английском языке South Korea's Yoon, US spy chief to discuss North Korea-Russia ties, report says

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