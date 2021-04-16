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Президент Республики Конго в четвертый раз принял присягу

Президент Республики Конго в четвертый раз принял присягу Торжественная церемония приведения к присяге победившего на состоявшихся в Республике Конго президентских выборах Дени Сассу-Нгессо, который находится у власти уже 37 лет, состоялась в пятницу в столице страны городе Браззавиль.
Другие страны
16 апреля 2021 г. 23:29
Президент Республики Конго в четвертый раз принял присягу
Дени Сассу-Нгессо

Торжественная церемония приведения к присяге победившего на состоявшихся в Республике Конго президентских выборах Дени Сассу-Нгессо, который находится у власти уже 37 лет, состоялась в пятницу в столице страны городе Браззавиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал Journal de Brazza.

"Правительство будет проводить политику недопущения хищений государственных средств и незаконного личного обогащения, - заявил глава государства в своем выступлении. - Я позабочусь об этом". Дени Сассу-Нгессо также подчеркнул, что одним из приоритетов его нового срока станет экология. "Мы должны сохранить тропические леса бассейна реки Конго, которые являются "легкими мира", - отметил президент.

По информации Journal de Brazza, церемония инаугурации прошла в столичном Дворце конгрессов. На ней присутствовали более 700 гостей, включая 20 лидеров стран Африки.

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