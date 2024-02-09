Президент Путин дал первое большое интервью западному журналисту с начала войны в Украине

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года дал первое большое интервью с начала войны в Украине американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года дал первое большое интервью с начала войны в Украине американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как передает Report, в ходе беседы с журналистом президент ответил на 60 вопросов за более чем 2 часа.

За более чем за 5 часов размещения журналистом интервью в социальной сети "Х", публикация набрала более 60 млн просмотров, а на Youtube-канале превысило 1,5 млн просмотров.

"В двухчасовом интервью президент России Владимир Путин более прямолинейно, чем обычно, рассказал о том, как он видит окончание вторжения в Украину: не военной победой, а сделкой с Западом...Большая часть интервью представляла собой знакомый урок истории об исторических притязаниях России на восточноевропейские земли, начиная с девятого века... Путин высказал мнение об искусственном интеллекте, Чингисхане и Римской империи", - отмечает газета New York Times, добавив, что президент России в интервью призвал США к переговорам по Украине.

"Вы должны сказать нынешнему украинскому руководству, чтобы оно остановилось и село за стол переговоров”, - сказал Путин. Несколько минут спустя он добавил: “Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерия, внутренние проблемы — рано или поздно это приведет к соглашению”.

Президент РФ также заявил, что Россия не планирует направлять свои войска в Польшу или Латвию. По его словам, европейские власти "раздувают российскую угрозу", странам Запада было бы лучше договориться с Россией.

Немецкий журнал Compact оценил разговор Путина с Карлсоном как "одно из интервью года".

"Это уже одно из интервью года: известный американский журналист Такер Карлсон был в Москве и брал интервью у президента России Владимира Путина", - подчеркивает немецкий журнал.

Представители Европарламента также успели прокомментировать интервью, к примеру Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски назвал беседу президента с журналистом еще более сенсационным на фоне информационной блокады со стороны Запада.

В свою очередь, Карлсон назвал Путина очень умным собеседником. По его словам, на интервью он потратил порядка пяти часов, из которых два - ждал президента.