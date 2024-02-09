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Президент Путин дал первое большое интервью западному журналисту с начала войны в Украине

Президент Путин дал первое большое интервью западному журналисту с начала войны в Украине Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года дал первое большое интервью с начала войны в Украине американскому журналисту Такеру Карлсону.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 12:05
Президент Путин дал первое большое интервью западному журналисту с начала войны в Украине

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года дал первое большое интервью с начала войны в Украине американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как передает Report, в ходе беседы с журналистом президент ответил на 60 вопросов за более чем 2 часа.

За более чем за 5 часов размещения журналистом интервью в социальной сети "Х", публикация набрала более 60 млн просмотров, а на Youtube-канале превысило 1,5 млн просмотров.

"В двухчасовом интервью президент России Владимир Путин более прямолинейно, чем обычно, рассказал о том, как он видит окончание вторжения в Украину: не военной победой, а сделкой с Западом...Большая часть интервью представляла собой знакомый урок истории об исторических притязаниях России на восточноевропейские земли, начиная с девятого века... Путин высказал мнение об искусственном интеллекте, Чингисхане и Римской империи", - отмечает газета New York Times, добавив, что президент России в интервью призвал США к переговорам по Украине.

"Вы должны сказать нынешнему украинскому руководству, чтобы оно остановилось и село за стол переговоров”, - сказал Путин. Несколько минут спустя он добавил: “Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерия, внутренние проблемы — рано или поздно это приведет к соглашению”.

Президент РФ также заявил, что Россия не планирует направлять свои войска в Польшу или Латвию. По его словам, европейские власти "раздувают российскую угрозу", странам Запада было бы лучше договориться с Россией.

Немецкий журнал Compact оценил разговор Путина с Карлсоном как "одно из интервью года".

"Это уже одно из интервью года: известный американский журналист Такер Карлсон был в Москве и брал интервью у президента России Владимира Путина", - подчеркивает немецкий журнал.

Представители Европарламента также успели прокомментировать интервью, к примеру Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски назвал беседу президента с журналистом еще более сенсационным на фоне информационной блокады со стороны Запада.

В свою очередь, Карлсон назвал Путина очень умным собеседником. По его словам, на интервью он потратил порядка пяти часов, из которых два - ждал президента.

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Версия на азербайджанском языке Putin Ukraynada müharibə başlayandan sonra Qərbdən olan jurnalistə ilk böyük müsahibə verib
Версия на английском языке President Putin gives his first major interview to Western journalist since start of war in Ukraine

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